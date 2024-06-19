Как выглядит Петербург с 79 этажа «Лахта Центра»? Показывают и рассказывают лауреаты премии «ТОП50» — 2024

Сергей Горошко, Никита Волков, Юлия Матвиенко, Рената Шакирова и другие любимые герои «Собака.ru» поднялись на смотровую площадку самого высокого небоскреба Европы, чтобы увидеть город в необычном ракурсе.
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