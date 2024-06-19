Как выглядит Петербург с 79 этажа «Лахта Центра»? Показывают и рассказывают лауреаты премии «ТОП50» — 2024

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Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    И он прав на100% - это праздник для гомосексуалистов! Наша молодежь схавала эту западную хрень, не проверив даже  GoogleМилонов раскритик...

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