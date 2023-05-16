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Посол России сообщил о передаче Варшавой большей части советского оружия Киеву

Посол России сообщил о передаче Варшавой большей части советского оружия Киеву

Посол Андреев: Варшава передала Киеву большую часть советского оружия Czarek Sokolowski/AP Большую часть советской военной техники и оружию, которую Варшава могла отправить Киеву, она уже передала, заявил в интервью газете «Известия» посол России в Польше Сергей Андреев.

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