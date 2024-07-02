Лесовосстановление в Улан-Удэ: за год было высажено 8000 саженцев сосны

В этом году в лесах Улан-Удэ было высажено 8000 саженцев сосны на общей площади 1,7 гектара. Лесовосстановительные работы ежегодно проводятся сотрудниками МБУ "Городское лесничество" и направлены на восстановление территорий, где естественное восстановление невозможно или после лесных пожаров.