Восемнадцать тюменских военнослужащих вернули из плена ВСУ в 2024 году

«В 2025 году сохраняется тенденция роста количества обращений по вопросам участников СВО, на 1 апреля этого года их поступило 236», — рассказал во время 38-ого заседания облдумы уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии