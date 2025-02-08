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«Засосало мещанское болото!» Зрители из СССР не пройдут этот легкий и веселый тест: угадайте советские комедии с Ириной Муравьевой

«Засосало мещанское болото!» Зрители из СССР не пройдут этот легкий и веселый тест: угадайте советские комедии с Ириной Муравьевой

Проверьте, этот тест вгонит вас в краску или успокоит вашу нервную систему! фото: YouTubeПоздравляем вас с днем рождения Ирины Муравьевой! Сегодня ей исполняется 76 лет, актриса появилась на свет 8 февраля 1949 года.

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