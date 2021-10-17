karelinform

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Именно иномарка с водителем таким-то. А то напишут, что водитель сбил кого-то.Иномарка сбила му...
  • Михаил Развозжаев
    Не "иномарка", а водитель иномарки..(dull peo..)Иномарка сбила му...
  • Владимир Eвтушенко
    Виновата эта псевдомамашка. Состав не велосипед, в момент не остановишь и в сторону не увильнёшь.Скоростной поезд ...

Восьмилетний мальчик попал под машину в Петрозаводске

Восьмилетний мальчик попал под машину в Петрозаводске

Дорожное происшествие случилось в 14:57 в субботу, 16 октября, около дома № 36В по улице Красная. Там водитель автомобиля «Шевроле» совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованных машин на проезжую часть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх