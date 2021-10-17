Восьмилетний мальчик попал под машину в Петрозаводске

Дорожное происшествие случилось в 14:57 в субботу, 16 октября, около дома № 36В по улице Красная. Там водитель автомобиля «Шевроле» совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованных машин на проезжую часть.