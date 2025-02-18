«Бешеное животное укусило хозяина»: Медведев оценил атаку ВСУ инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума

Боевики киевского режима с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума.
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