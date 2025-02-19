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Царьград

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Крымский мост: более 90 пострадавших в деле о теракте 2022 года

Крымский мост: более 90 пострадавших в деле о теракте 2022 года

В результате теракта 2022 года на Крымском мосту пострадало свыше 90 человек. Юго-Западный окружной военный суд рассмотрел дело, в котором потерпевшими признаны 92 лица.

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