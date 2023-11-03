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  • Регина Толстоброва
    Слава богу, зерна у нас достаточно, будем с хлебом. Да и Китай  тоже не голодает. чего они пишут.Сытый Китай, рост...
  • Людмила Ишутинова
    Каким образом могли проделать отверстия незамеченным, ведь все выходы в космос под камерами.Космонавты нашли ...

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