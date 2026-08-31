НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«КАМАЗ» беренче яртыеллык йомгаклары буенча керемен 7 процентка арттырган

«КАМАЗ» беренче яртыеллык йомгаклары буенча керемен 7 процентка арттырган

«КАМАЗ» 2026 елның беренче яртыеллык йомгаклары буенча Халыкара финанс хисабы стандартлары буенча консолидацияләнгән керемен узган елның шул чоры белән чагыштырганда 7 процентка — 164,8 миллиард сумга кадәр арттырган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым