«КАМАЗ» беренче яртыеллык йомгаклары буенча керемен 7 процентка арттырган

«КАМАЗ» 2026 елның беренче яртыеллык йомгаклары буенча Халыкара финанс хисабы стандартлары буенча консолидацияләнгән керемен узган елның шул чоры белән чагыштырганда 7 процентка — 164,8 миллиард сумга кадәр арттырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым