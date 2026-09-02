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Sasol опубликовала аудированные финансовые результаты за 2026 финансовый год

Sasol опубликовала аудированные финансовые результаты за 2026 финансовый год

Южноафриканская химическая и энергетическая компания Sasol Limited обнародовала аудированные финансовые и операционные результаты за финансовый год, завершившийся 30 июня 2026 года.

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