Голубое трико в блестках: Марк Цукерберг повторил вирусный номер Бенсона Буна на юбилее жены

На днях жена миллиардера Марка Цукерберга, Присцилла Чан, отмечала 40-летие. Основатель Facebook* уже показывал в своих соцсетях фотографии с торжества, но, как оказалось, обычным банкетом и теплыми словами в адрес супруги его поздравление не ограничилось — бизнесмен устроил для Присциллы целый перформанс.