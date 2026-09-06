Daily Mail: Родригес надела Hermès Birkin за 8,5 млн рублей

Супруга Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, поразила публику смелым образом на Венецианском кинофестивале, выбрав атласную рубашку и кружевное белье от Intimissimi.
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