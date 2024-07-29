Российские учителя рассказали о преимуществах и недостатках ЕГЭ

Возможность поступить в престижный вуз из любого региона и с любым достатком является главным преимуществом ЕГЭ, считают учителя, опрошенные образовательной компанией MAXIMUM Education, — такой вариант выбрали 77% респондентов.
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