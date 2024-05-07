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Жителям полуострова в Новосибирске пообещали новый микрорайон с дорогами, школами и мостами

Жителям полуострова в Новосибирске пообещали новый микрорайон с дорогами, школами и мостами

Реализовать проект комплексного развития территории планируется на незастроенной территории по Бердскому шоссе в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска – без привлечения средств из городского или областного бюджетов.

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