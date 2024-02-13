Художник пригрозил уничтожить работы Пикассо и Уорхола из-за Ассанжа

Художник-концептуалист Андрей Молодкин, проживающий во Франции, объявил о своем намерении уничтожить 16 мировых художественных шедевров, включая работы Пикассо, Рембрандта и Уорхола, в случае смерти основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме.
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