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Беверли раскритиковал Таунса: «Грин все знал: «Руди все равно никому не нравится». Иди души Дрэймонда в ответ. Не такому я тебя учил, КЭТ»

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли раскритиковал своего бывшего партнера по команде Карла-Энтони Таунса за то, что тот неправильно повел себя в ситуации, когда Дрэймонд Грин взял в замок Руди Гобера.

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