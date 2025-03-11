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Польша заявила о готовности возобновить транспортировку оружия на Украину

Польша заявила о готовности возобновить транспортировку оружия на Украину

Польша готова снова транспортировать американское оружие киевскому режиму, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш 11 марта в эфире телеканала TVN24 «Я хотел бы сказать, что Польша и ее аэропорт в Ясенках готовы принимать эту помощь и мы поддерживаем оперативную готовность», — подчернкул министр.

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