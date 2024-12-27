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100 Дорог

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Лайфхак: как недорого слетать в Турцию на Новый год

Лайфхак: как недорого слетать в Турцию на Новый год

Лайфхак для путешественников: из Москвы в Турцию на Новый год можно найти билеты по удивительно низким ценам – меньше 12 тысяч рублей! Недавние исследования в системах бронирования показали, что авиакомпания «Победа» предлагает рейсы в Аланью на 27 декабря с возвращением 1 января по заманчивой цене 11,7 тысяч рублей, при этом за багаж придется доплатить 3,7 тысячи рублей .

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