Когда у школьников наступят весенние каникулы, сколько будут отдыхать ребята и как долго продлится четвертая четверть.

Согласно срокам проведения каникул в учреждениях общего среднего образования, установленных Министерством образования Республики Беларусь, весенние каникулы продлятся 8 дней: с 24 марта по 31 марта 2024 года включительно.
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