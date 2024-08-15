Хотим поздравить с днём рождения замечательную женщину Кушка Елену Викторовну С днем рождения поздравляю! Счастья искренне желаю, Доброты, любви, тепла, Жизнь была чтоб хороша.
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Хотим поздравить с днём рождения замечательную женщину Кушка Елену Викторовну С днем рождения поздравляю! Счастья искренне желаю, Доброты, любви, тепла, Жизнь была чтоб хороша.