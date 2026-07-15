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Пункт-А

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Картины астраханских художников отправили на Донбасс

Картины астраханских художников отправили на Донбасс

Идею организовать выставку в ДНР предложил российский писатель и поэт, есаул Андрей Белянин. Астраханская картинная галерея отправила работы местных художников на Донбасс для экспонирования в отремонтированном здании Донецкого республиканского художественного музея.

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