В Самаре 6 детей из школьного лагеря попали в больницу с отравлением

"По предварительной информации, 19 июня за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, посещающих лагерь, из них шесть в возрасте от 6 до 10 лет были госпитализированы и проходят стационарное лечение в больнице им.
"По предварительной информации, 19 июня за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, посещающих лагерь, из них шесть в возрасте от 6 до 10 лет были госпитализированы и проходят стационарное лечение в больнице им.
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