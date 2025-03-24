Подготовлен закон о репатриации соотечественников

Законопроект о репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, будет внесен в Госдуму. Он дополняет и расширяет возможности госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, во вторник, 25 марта, РИА Новости.
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