Появилось видео вооружённого налёта на банк у метро «Василеостровская»

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сотрудники полиции изучили материалы видеонаблюдения в банке «Солидарность» на Васильевском острове, на которое накануне было совершено нападение, и задержали подозреваемого 47-летнего мужчину, жителя Петродворцового района.
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