Свыше 630 предложений жителей города реализовано в столице

Платформа «Город идей» продолжает реализовывать предложения жителей столицы. В направлении «Передвижение по городу» уже воплощено более 630 инициатив москвичей, которые помогли сделать городскую инфраструктуру удобнее.
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