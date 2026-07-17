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МОСИНФОРМ

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Свыше 630 предложений жителей города реализовано в столице

Свыше 630 предложений жителей города реализовано в столице

Платформа «Город идей» продолжает реализовывать предложения жителей столицы. В направлении «Передвижение по городу» уже воплощено более 630 инициатив москвичей, которые помогли сделать городскую инфраструктуру удобнее.

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