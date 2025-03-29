Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Непозволительное оскорбление бойцов прозвучало в прямом эфире: "Приехать домой, и слышать такое регулярно — неприятно"

Непозволительное оскорбление бойцов прозвучало в прямом эфире: "Приехать домой, и слышать такое регулярно — неприятно"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Бойцы из Курганской области приехали в отпуск домой с фронта и были ошарашены, услышав в прямом эфире на местном радио украинскую песню про русского Ваньку, оскорбительную для наших воинов по содержанию.

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Балу -
В минкульте и его подведомственных органах уже давно пора порядок наводить...
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7 час.
147683 Сероев
Идет война А ТУТ СУПЕРСТАРЫ и МАСКИ З........ЛИ ПРОСТО ТОШНИТ Крутят огромные деньги СУДОВ НЕТ ПОЛИЦИИ НЕТ ПОТОМУ- ЧТО ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН ЗАКОН---ВЗЯТКА У нас уже нет Москвы у нас теерь ТЕЛЬ МАСКВА АВИВ или МАСКВААБАТ
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4 час.
Alex Nемо
Всё ещё есть сомневающееся в том что, после окончания СВО, вернувшиеся бойцы будут слышать во всех местных инстанциях, то же самое что слышали мы, афганцы вернувшиеся из-за речки  - а мы вас туда не посылали...
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3 час.
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