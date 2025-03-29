Непозволительное оскорбление бойцов прозвучало в прямом эфире: "Приехать домой, и слышать такое регулярно — неприятно"

Балу - В минкульте и его подведомственных органах уже давно пора порядок наводить...

147683 Сероев Идет война А ТУТ СУПЕРСТАРЫ и МАСКИ З........ЛИ ПРОСТО ТОШНИТ Крутят огромные деньги СУДОВ НЕТ ПОЛИЦИИ НЕТ ПОТОМУ- ЧТО ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН ЗАКОН---ВЗЯТКА У нас уже нет Москвы у нас теерь ТЕЛЬ МАСКВА АВИВ или МАСКВААБАТ