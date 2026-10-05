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Царьград

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Прокуратура: житель Владивостока обвинили в хулиганстве с оружием

Прокуратура: житель Владивостока обвинили в хулиганстве с оружием

Житель Владивостока предстанет перед судом за хулиганство с угрозой насилия. В июле 2026 года он, находясь в алкогольном опьянении, стрелял из пневматического пистолета на улицах города и угрожал прохожей.

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