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Аргументы и Факты

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CNN: «Моссад» передал США данные о ядерных центрифугах в горе Коланг

CNN: «Моссад» передал США данные о ядерных центрифугах в горе Коланг

Израильская разведслужба «Моссад» передала американской стороне разведывательную информацию о предполагаемом объекте в Иране, который, по утверждению источников, может быть связан с хранением ядерных центрифуг.

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