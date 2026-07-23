CNN: «Моссад» передал США данные о ядерных центрифугах в горе Коланг

Израильская разведслужба «Моссад» передала американской стороне разведывательную информацию о предполагаемом объекте в Иране, который, по утверждению источников, может быть связан с хранением ядерных центрифуг.
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