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ИА Регнум

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Дух освобождения: Латинской Америкой правит умерший два века назад генерал

Дух освобождения: Латинской Америкой правит умерший два века назад генерал

24 июля Латинская Америка отмечает годовщину со дня рождения Симона Боливара — человека, чье имя давно вышло за рамки учебников истории, превратившись в государствообразующий миф, идеологическое оружие и политическую программу для США.

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