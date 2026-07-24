Дух освобождения: Латинской Америкой правит умерший два века назад генерал

24 июля Латинская Америка отмечает годовщину со дня рождения Симона Боливара — человека, чье имя давно вышло за рамки учебников истории, превратившись в государствообразующий миф, идеологическое оружие и политическую программу для США.
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