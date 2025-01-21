Житель Калининского района, напавший с топором на пожилую мать, разбил ей голову и отрубил палец Сегодня суд изберёт меру пресечения 55-летнему жителю Антоновской улицы Илье Л.
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Житель Калининского района, напавший с топором на пожилую мать, разбил ей голову и отрубил палец Сегодня суд изберёт меру пресечения 55-летнему жителю Антоновской улицы Илье Л.