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Мойка78.ру Новости СПб

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Житель Калининского района, напавший с топором на пожилую мать, разбил ей голову и отрубил палец Сегодня суд изберёт меру пресечения 55-летнему жителю Антоновской улицы Илье Л.

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