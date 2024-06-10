Небензя: у России есть ряд вопросов к резолюции США по сделке о перемирии в Газе

Параметры договоренности по перемирию в секторе Газа, опубликованные в принятой Службой безопасности (СБ) ООН резолюции, не известны никому, кроме как членам переговорного процесса, членам Совета таким документом предложили "кота в мешке".
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