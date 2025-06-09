Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Кубаноидов - на Чукотку..В Краснодаре экс-...
  • Алекс Сэм
    Женщину конечно жалко, но нехер было тусоваться со зверями.Мигранта задержал...
  • Сергей Oблезов
    Парниша явно заигрался!Мединский: чтобы ...

На Урале гаишники сняли на камеру семейство косуль, игнорирующих ПДД

На Урале гаишники сняли на камеру семейство косуль, игнорирующих ПДД

На Урале косули нарушали ПДД на глазах у инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. "Ничего прелестнее вы сегодня не увидите — целое семейство косуль вышло на дорогу в Златоусте перед машиной ДПС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх