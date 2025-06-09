На Урале гаишники сняли на камеру семейство косуль, игнорирующих ПДД

На Урале косули нарушали ПДД на глазах у инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. "Ничего прелестнее вы сегодня не увидите — целое семейство косуль вышло на дорогу в Златоусте перед машиной ДПС.