На Урале гаишники сняли на камеру семейство косуль, игнорирующих ПДД

На Урале косули нарушали ПДД на глазах у инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. "Ничего прелестнее вы сегодня не увидите — целое семейство косуль вышло на дорогу в Златоусте перед машиной ДПС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии