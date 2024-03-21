Россияне начали на 31% чаще заказывать еду с доставкой

Спрос на заказ еды с доставкой вырос в стране на 31% в 2023 г. по сравнению с годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-академию в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education).
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