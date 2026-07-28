Мировой авторынок падает шесть месяцев подряд

Сводки с мирового авторынка по итогам июня 2026-го рисуют не самую радужную картину. По данным консалтинговой компании GlobalData, которые приводит агентство «Автостат», дилеры по всей планете продали 7 622 571 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль.