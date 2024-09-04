«Допускается удар по НАТО»

Nikolia Vovchenko

Всё как и в прошлый раз,когда Россия привела в готовность ядерные силы и заявило о начале учений с применением этого оружия....Запад очень сильно напрягся и в течении трёх дней "сидел как нашкодившая сучонка перед всбучкой...",но тут"наши"СМИ "просто так"выдали-будут использованы макеты оружия...Так и здесь:Так же Запад напрягся после того,как Россия заявила о пересмотре ядерной концепции...почти месяц не было информации и Запад начал .юлить:то ли продолжать,то ли нет,то ли давать разрешение,то ли нет..и на тебе.Один"значимый акспёрд"отправил заверения Западу,что никакого превентивного удара не будет....Вот и зачем тогда пенять на каких то западных врагов,если"свои эксперты"тут же выдают все тайны