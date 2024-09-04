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«Допускается удар по НАТО»

«Допускается удар по НАТО»

В России обсуждают изменение ядерной доктрины: Эксперты называют назревшим обновление основных документов, которые регламентируют применение Россией ядерного оружия.

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Комментарии
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Eduard
Главное для Америки,что не она пострадает, Когда все поймут,что именно Америку уничтожить пора,этот источник зла?
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16 час.
Nikolia Vovchenko
Всё как и в прошлый раз,когда Россия привела в готовность ядерные силы и заявило о начале учений с применением этого оружия....Запад очень сильно напрягся и в течении трёх дней &quot;сидел как нашкодившая сучонка перед всбучкой...&quot;,но тут&quot;наши&quot;СМИ &quot;просто так&quot;выдали-будут использованы макеты оружия...Так и здесь:Так же Запад напрягся после того,как Россия заявила о пересмотре ядерной концепции...почти месяц не было информации и Запад начал .юлить:то ли продолжать,то ли нет,то ли давать разрешение,то ли нет..и на тебе.Один&quot;значимый акспёрд&quot;отправил заверения Западу,что никакого превентивного удара не будет....Вот и зачем тогда пенять на каких то западных врагов,если&quot;свои эксперты&quot;тут же выдают все тайны
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14 час.

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