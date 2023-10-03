Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вступил в силу в Норвегии

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией. Пересечь границу королевства отныне не получится владельцам машин, вместимость которых не превышает девять сидячих мест.
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