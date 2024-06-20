Глава МИД Армении пропустит заседание ОДКБ. Москва молчать не стала

Арарат Мирзоян не поучаствует во встрече ОДКБ в Казахстане"Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян пишут, что глава ведомства Арарат Мирзоян не приедет 21 июня в Алматы, где пройдёт заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.