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Глава МИД Армении пропустит заседание ОДКБ. Москва молчать не стала

Глава МИД Армении пропустит заседание ОДКБ. Москва молчать не стала

Арарат Мирзоян не поучаствует во встрече ОДКБ в Казахстане"Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян пишут, что глава ведомства Арарат Мирзоян не приедет 21 июня в Алматы, где пройдёт заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

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