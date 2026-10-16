На самом краю тихой лесной опушки, там, где мягкая зелёная травка подходит к самому крылечку, а за низеньким деревянным заборчиком шумят кудрявые берёзки да пахучие сосны, стоял маленький бревенчатый домик с резными голубыми ставнями.