На самом краю тихой лесной опушки, там, где мягкая зелёная травка подходит к самому крылечку, а за низеньким деревянным заборчиком шумят кудрявые берёзки да пахучие сосны, стоял маленький бревенчатый домик с резными голубыми ставнями.
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