Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией президента Владимира Путина, запланирована на декабрь, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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