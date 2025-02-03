Сын бывшего вице-мэра Омска Владимира Потапова Алексей ушел с поста первого замглавы Ленинского округа.
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Сын бывшего вице-мэра Омска Владимира Потапова Алексей ушел с поста первого замглавы Ленинского округа.