Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы

Severyanin

Англия должна быть в списке получателей приза, вне очереди. Первый блин дадим ей. Пиндостану испечём что-нибудь существенное. Сдобное, воздушное. Гонцу, который полетит с приветом за океан, дадим нейтральное имя - "Курьер". Потому что от Сарматы они как бы раньше времени, от испуга, пятки не раскинули. Френч тоже заслуживает подарка, особенно их гомоговяк! Ну, и дойчам что-нибудь дадим на сдачу. Не обидеть бы гигантов балтийских, не оставить без подарка. Обидятся ведь. Это первые минуты разговора начистоту, а дальше посмотрим