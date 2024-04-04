ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Рассказывают историю о том, что в 70-х годах прошлого столетия после вступления Турции в НАТО, на территории которой американцы поставили ядерное оружие и подпитали её непомерную гордыню льстивыми сказками о былом величии османской империи, турки решили, что могут указывать СССР как себя вести! Они, через своего поверенного в Москве передали нашим политикам, что запретят советским кораблям проходить через Босфор.
Россия объяснила британцам, европейцам и американцам, где могут возникнуть новые проливы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Severyanin
Англия должна быть в списке получателей приза, вне очереди. Первый блин дадим ей. Пиндостану испечём что-нибудь существенное. Сдобное, воздушное. Гонцу, который полетит с приветом за океан, дадим нейтральное имя - "Курьер". Потому что от Сарматы они как бы раньше времени, от испуга, пятки не раскинули. Френч тоже заслуживает подарка, особенно их гомоговяк! Ну, и дойчам что-нибудь дадим на сдачу. Не обидеть бы гигантов балтийских, не оставить без подарка. Обидятся ведь. Это первые минуты разговора начистоту, а дальше посмотрим
Ответить
9 час.
ninikooo Митусова
Украина вертится, как уж на раскаленной сковороде- уже и не знает, что придумать -план А , план Б и В и Г- и все мимо
Ответить
8 час.
W
Walery
Скорее всего итоги плана "г" хохландия испробует в полной мере -
Ответить
7 час.
Свежие комментарии