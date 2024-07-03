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Захарова: отказ Зеленского от предложения о прекращении огня ожидаем

Захарова: отказ Зеленского от предложения о прекращении огня ожидаем

Как заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Киев отказался от предложения о прекращении огня, которое ранее озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита на Украину, поскольку это не входит в планы Запада.

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