Захарова: отказ Зеленского от предложения о прекращении огня ожидаем

Как заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Киев отказался от предложения о прекращении огня, которое ранее озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита на Украину, поскольку это не входит в планы Запада.