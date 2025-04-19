Угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus объяснили давлением ЕС на США

Возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus из Германии могла стать частью стратегии Евросоюза, направленной на оказание давления на США и получение места за столом переговоров по украинскому конфликту.
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