Заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о вероятности окончания военного конфликта без возврата украинских территорий стало «сильным сигналом» о планах главы государства, по мнению информагентства Bloomberg.
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