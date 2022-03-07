iXBT.com

16 подписчиков

Крайне необычный мини-ПК из поломанного MacBook Pro. Люди используют ноутбуки без дисплея в качестве настольного ПК

Крайне необычный мини-ПК из поломанного MacBook Pro. Люди используют ноутбуки без дисплея в качестве настольного ПК

Обычно разбитый экран у ноутбука — это большая проблема, влекущая за собой либо трату немалой суммы на ремонт, либо вообще покупку нового ноутбука.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх