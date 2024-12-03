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Замглавы МИД Белоруссии оценил уровень взаимодействия с Россией

Замглавы МИД Белоруссии оценил уровень взаимодействия с Россией

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Текущий уровень взаимодействия Минска и Москвы носит беспрецедентный характер, страны достойно прошли испытания внешним фактором, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.

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