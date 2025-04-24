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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солтмурад Бакаев считает, что Дзюба остается сильнейшим нападающим в России: «100%. Артем – топовый, легенда нашего футбола»

– Есть разные версии относительно рекорда Дзюбы и Лоськова. Какой версии придерживаешься ты? – Я придерживаюсь той версии, что Артем топовый, легенда нашего футбола.

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