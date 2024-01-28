В среду архангельский «Водник» сыграет против кемеровского «Кузбасса»

Важнейший для обеих команд матч пройдёт 31 января, в 19:00 по московскому времени — на домашнем стадионе «жёлто-зелёных»Напомним, что сейчас кемеровский клуб занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Чемпионата России по хоккею с мячом.
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