В среду архангельский «Водник» сыграет против кемеровского «Кузбасса»

Важнейший для обеих команд матч пройдёт 31 января, в 19:00 по московскому времени — на домашнем стадионе «жёлто-зелёных»Напомним, что сейчас кемеровский клуб занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Чемпионата России по хоккею с мячом.