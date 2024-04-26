Рыбка почти заглотила наживку

ИГ Ирина Галивец Пока что это только болтовня! Нам нужно действовать на упреждение, а не пост фактум!

Валерий Беседин Ключевые слова:"если для конкретного человека это много, то для государства тьфу". Вот эти конкретные человеки и не дают действовать на опережение жестко и решительно. Тоже самое и непосредственно на фронте.