Ин Джо ви трастОпять громкие заголовки из серии «США конфисковали российские активы, чтобы отдать их Украине».
Рыбка почти заглотила наживку
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Пока что это только болтовня! Нам нужно действовать на упреждение, а не пост фактум!
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1 д.
Валерий Беседин
Ключевые слова:"если для конкретного человека это много, то для государства тьфу". Вот эти конкретные человеки и не дают действовать на опережение жестко и решительно. Тоже самое и непосредственно на фронте.
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1 д.
Секушин Леонид
Это куда ж они побегут? Было бы куда - давно б сбежали!
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13 час.
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